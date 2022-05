Sobald die ersten Blätter auf den Beeten sprießen, sind sie zur Stelle: gefräßige Nacktschnecken. Sie mögen es warm und feucht. Im Frühjahr kriechen sie aus ihren Winterverstecken, die Jungen schlüpfen aus den Eiern.

Nützliche Schnecken im Garten

Aber es gibt auch Schnecken, die Nützlinge im Garten sind. Der getigerte Schnegel, auch Tigerschnegel (Limax maximus) genannt, zum Beispiel: Er frisst nicht nur alte Pflanzenreste, er vertilgt auch die Eier der gefräßigen Nacktschnecken. Er sieht der Nacktschnecke zwar ähnlich, ist aber an einem sogenannten Kiel am Körperende, wie er an der Unterseite von Booten zu finden ist, gut zu erkennen. Wegen seiner schwarzen Flecken wird er auch als Tigerschnecke bezeichnet. Der Schnegel kriecht manchmal aber auch als schwarzes Exemplar über die Beete. Auch Weinbergschnecken und Hainbänderschnecke laben sich nicht am Salat, sondern fressen abgestorbenen Pflanzenreste, räumen also im Garten auf. Kleine Nacktschnecke, Schnegel mit Kiel und Weinbergschnecke. Bildrechte: MDR/ Daniela Dufft

Wie vertreibt man Schnecken aus dem Garten?

Es gibt verschiedene Hausmittel, die gegen Schnecken helfen sollen. Bier oder Kaffeesatz zum Beispiel. Gartenexpertin Brigitte Goss hat die Hausmittel ausprobiert und ist von deren Wirkung nicht überzeugt. Kaffeesatz wirke gar nicht, Bier in einem Glas hingegen locke Schnecken an und könne so dafür sorgen, dass Schnecken an einer Stelle (oder mehreren, je nachdem, wie viele Bierfallen man aufstellt) in die Falle tappen. Die Wirkung wird verstärkt, wenn noch ein Schnaps dazu gegossen wird. Der Duft des Gebräus locke aber nicht nur die eigenen Schnecken an, warnt Brigitte Goss, wer Pech hat, bekommt auch Besuch aus dem Nachbargarten. Auch die Hainbänderschnecke frisst nur Pflanzenreste. Bildrechte: MDR/ Daniela Dufft

Schneckenfallen und Barrieren