Bildrechte: MDR/Brigitte Goss

Gefährlicher Pflanzensauger Spinnmilben erkennen und erfolgreich bekämpfen

07. Januar 2025, 10:33 Uhr

Sie sind winzig und trotzdem gefährlich: Spinnmilben vermehren sich bei trockener Heizungsluft rasant und saugen an den Pflanzen. Bei sehr starkem Befall können die Pflanzen eingehen. Deswegen ist es so wichtig, die Sauger so früh wie möglich zu entdecken und gegen sie vorzugehen. Gärtnerin Brigitte Goss erklärt, welche Möglichkeiten es gibt.