Auf Quartiersuche Was krabbelt da ins Haus?

An warmen Spätherbsttagen locken sonnige Hauswände so manches Krabbeltier auf der Suche nach einer gemütlichen Winterbleibe an. Besonders Wanzen und Asiatische Marienkäfer dringen dann gern auch in Wohnungen ein. Die Tiere können in Massen auftreten. Nicht nur für den Mensch ist das unangenehm. Eine beheizte Wohnung wird für die Tiere zur Todesfalle. In der warmen Luft trocknen sie viel zu schnell aus. Bringen Sie die Tiere schnell wieder ins Freie!