Schäden im Gemüsegarten Braunfäule bei Tomaten: Was jetzt gegen die Pilzkrankheit hilft

Tomaten mit matschigen, grau-braunen Flecken auf den Früchten leiden meist an einer Pilzkrankheit: der Kraut- und Braunfäule. Gerade in feuchten Sommern wie diesem ist sie ein Problem. Was gegen Braunfäule hilft und wie Sie am besten vorbeugen, erklärt Gärtnerin Brigitte Goss.