Braun-schwarze, eingesunkene Stellen an den Stielen und welkende Tomatenpflanzen: Die Frucht- und Stängelfäule (Didymella lycopersici) macht derzeit vielen Tomaten zu schaffen. In diesem Jahr ist es eine sehr häufige Pilzkrankheit, wie die Gartenfachberaterin Birgitte Goss sagt. Was tun, wenn sich solche Schäden an den Tomaten zeigen? "Jetzt können Sie kaum noch was tun. Putzen Sie die befallenen Blätter aus, bei den Stielen ist das ja nicht möglich", rät sie.