Braun-schwarze, eingesunkene Stellen an den Stielen und welkende Tomatenpflanzen: Die Frucht- und Stängelfäule (Didymella lycopersici) macht derzeit vielen Tomaten zu schaffen. In diesem Jahr ist sie eine sehr häufige Pilzkrankheit, wie die Gartenfachberaterin Birgitte Goss sagt.

Was tun, wenn sich solche Schäden an den Tomaten zeigen? Sie rät dazu, befallene Pflanzen sofort zu entfernen - auch die Wurzeln. Menschen können den Pilz versehentlich über Berührungen übertragen. Daher sollte auf Sauberkeit geachtet und vorsichtig gearbeitet werden.

Die Frucht- und Stängelfäule kann übrigens mit der Kraut- und Braunfäule verwechselt werden. Der Unterschied: Bei der Kraut- und Braunfäule zeigen sich die Symptome in der Regel zuerst an den Früchten. Die Krankheit Frucht- und Stängelfäule beginnt an den Stielen mit schwarzem, eingesunkenen Rindengewebe.