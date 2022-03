Trauermücken sind winzige schwarze Mücken, die man jetzt an den Pflanzen in Innenräumen entdecken kann. Sie nerven immer gerade dann, wenn es mit der Anzucht von Tomaten, Paprika und anderen Jungpflanzen auf der Fensterbank los geht.

Die Mücken selbst schaden den Pflanzen nicht, aber ihre Larven leben im Boden und fressen die zarten Wurzeln der Keimlinge . So kann eine ganze Anzucht von Tomaten, Gurken und Paprika vernichtet werden. Diese Gemüsepflanzen werden schon ab Februar im Haus vorgezogen und benötigen auch einige Wochen, um groß und kräftig zu werden. In dem Jugendstadium sind die Pflanzenwurzeln besonders gefährdet, von den Trauermücken-Larven komplett gefressen zu werden.

Selbstgemischte, aber auch gekaufte Anzuchterde "dämpfen" . Eine Möglichkeit ist, die Erde in einen Bratschlauch zu füllen und in einem Ofen auf 80°C bis 100°C für etwa eine Stunde zu erhitzen. Kleine Mengen Erde können auch in der Mikrowelle erhitzt werden. Dabei werden die Trauermücken-Larven und die Eier abgetötet. Um keine unnötige Energie einzusetzen, lässt sich dafür auch die Nachwärme des Backofens ausnutzen.

Außerdem sollten Gelbtafeln zur Kontrolle in Zimmerpflanzen-Töpfen verteilt im Haus aufgestellt werden. So werden die erwachsenen Trauermücken abgefangen und können sich nicht weiter vermehren.

Zum Abdecken der frisch ausgesäten Samen eignen sich auch zerkleinerte, zermahlene Eierschalen . Zuvor müssen die Schalen noch gereinigt und sterilisiert werden. Das geht so: Die Schalen von frischen Eiern werden zunächst mit Wasser gereinigt und dann im Backofen über einige Zeit auf mehr als 100° C erhitzt: Tipp: Dazu kann die Ofenwärme beim oder nach dem Backen genutzt werden.

Trauermücken-Larven können zudem mit speziellen Nützlingen (Fadenwürmern, Nematoden) bekämpft werden. Diese Fadenwürmer gibt es nur auf Bestellung. Sie leben in einem Pulver in einer Art "Ruhezustand". Dieses Pulver wird im Gießwasser aufgelöst und gegossen. Am besten sollte man alle Töpfe und Gefäße im Haus mit dem Fadenwurm-Wasser versorgen. Die Fadenwürmer erwachen in der Erde, suchen aktiv nach den Mückenlarven und fressen sie.