Für die Bekämpfung von Mäusen können verschiedene Fallenarten eingesetzt werden. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Richtiges Vorgehen beim Aufstellen von Fallen 1. Testen Sie, ob der Gang von einer Wühlmaus bewohnt wird mit der Zerwühlprobe.

2. Spannen Sie die Falle und bestücken Sie sie mit einem Köder. Möhren, Äpfel, Kartoffel- oder Selleriestücke oder Käse. In der Praxis haben sich auch Schokoladen-Brotaufstriche und Erdnussbutter bewährt.

3. Führen Sie die Falle so tief wie möglich in den Gang ein.

4. Verschließen Sie den Gang mit einen Brett, einem Eimer oder einem Stück Rasen - es sollte kein Licht in den Gang eindringen.

5. Platzieren Sie die Falle so, dass keine lose Erde in die Falle gerät.

6. Bei lockerem Boden wird die Falle oft umwühlt, stellen Sie die Falle einfach wieder neu auf.