Gartentipp der Woche Schafwolle im Garten verwenden

Schafwolle fällt in großen Mengen im Sommer nach der Schur an. Heutzutage ist die Verarbeitung zu Wollprodukten in Deutschland jedoch kaum mehr lukrativ. Da bieten sich alternative Verwendungen an. Im Garten punktet Schafwolle als Dünger, Mulchmaterial oder Wasserspeicher.