Auch der Farn ist ein unkomplizierter Zeitgenosse, wenn er am richtigen Standort steht. Als Waldpflanze will er keine direkte Sonne. Es gibt ihn in vielen Varianten auch im egapark zu besichtigen. Brigitte Goss hat den Rotschleierfarn in einem kleinen Töpfchen mitgebracht, der hat einen bronzefarbenen Austrieb, was den einen irritieren mag, den anderen aber ob seiner Besonderheit freut. Brigitte jedenfalls gefällt er und sie wollte ihn Jens auf jeden Fall zeigen.