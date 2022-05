Schnecke ist nicht gleich Schnecke: Gehäuse-Schnecken werden oft mit schädlichen Nacktschnecken in einen Topf geworfen und im Garten als Schädlinge bekämpft. Dabei richten die Häuschen tragenden Tiere in der Regel keinen Schaden in unseren Beeten an - außer vielleicht bei den Erdbeeren oder in besonders warmen Jahren.