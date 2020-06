Ein großer Topf, Platz zum Ranken und sorgfältige Pflege: Viel mehr braucht es nicht, um Gurken auf dem Balkon anzubauen. Der Kübel sollte ein Volumen von 20 bis 40 Litern haben, damit das Naschgemüse darin gedeiht. Löcher im Topfboden lassen das überschüssige Gießwasser abfließen. Humusreiche, lockere Pflanzerde mit organischem Langzeitdünger - Horngries oder reifem Kompost - sorgt für ein gesundes Wachstum. Gurken mögen es überdies warm und sonnig: Liegt der Balkon überwiegend im Schatten, bilden sich weniger Blüten und somit auch Früchte. Ein windgeschützter Platz ist wichtig, damit die Pflanzen in Ruhe wachsen können. Im Topf benötigen Gurken eine Rankhilfe. Die langen Triebe können an Schnüren, Drähten, einem Spalier oder Gerüst aus Bambus oder Holz befestigt werden.

Mini- und Snack-Gurken (rechts im Korb) eignen sich besonders gut für den Anbau auf Balkon und Terrasse. Bildrechte: MDR/Ulrike Kaliner

Für den Anbau auf Balkon und Terrasse bieten sich Sorten an, die kleinere Früchte bilden und insgesamt kompakter bleiben. Jungpflanzen können auch noch im Juni gekauft und gepflanzt werden. Wer Pflanzen aus Saatgut ziehen möchte, sollte damit jedoch schon im April oder Mai beginnen. Vorsicht, Gurken vertragen keine Kälte: Bei Temperaturen unter 10 Grad leiden die Pflanzen. Bevor sie ins Freie kommen, sollten die Eisheiligen vorbei sein - oder die Pflanzen vor Frostnächten ins Warme geholt werden. Von der Aussaat bis zur ersten Ernte dauert es etwa zehn Wochen, wie die Gärtnermeisterin und Saatgut-Expertin Hanna Strotmeier sagt. Die ersten, kleinen Früchte werden am besten entfernt, um das Ausreifen der übrigen Gurken zu fördern. Bilden sich dann schöne Früchte, wird am besten immer gleich gepflückt . So wird die Pflanze angeregt, wieder neue Gurken zu liefern. Beim Ernten gilt: die Früchte abschneiden und nicht brechen oder reißen, um die Pflanze zu schonen.