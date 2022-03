Damit sich die Frühblüher optimal ausbreiten können, sollten vertrocknete Stauden jetzt zurückgeschnitten werden. Gärtnerin Jolanda van Amerom empfiehlt, sie vorher noch stehen zu lassen, da sich Insekten in ihnen wohl fühlen. Die abgeschnittenen Reste können jetzt an einem geschützten Ort aufgehängt werden, damit sich ihre Bewohner einen neuen Platz suchen können.

Sind die Frühblüher verblüht, können vertrocknete Blütenköpfe entfernt werden. So verlängert sich die Blütezeit. Wachsen die Frühblüher im Rasen, sollte mit dem Mähen unbedingt gewartet werden, bis das Laub braun geworden ist. Diese können dann einfach im Boden bleiben.

Die Pflanztiefe der sommerblühenden Knollen und Zwiebeln variiert je nach Art und Sorte. Es kommt dabei stark darauf an, wie viel Wärme die Knolle benötigt, um auszutreiben. Lilien können zum Beispiel im Vergleich zu Dahlien sehr tief gesetzt werden. Je nach Vorliebe der Blume sollten die Knollen und Zwiebeln halbschattig bis vollsonnig gepflanzt werden.

Um das Wurzelwachstum zu fördern, darf die Knollen der Anemone vor dem Pflanzen 2 ½ Stunden in Wasser gestellt werden. So müssen sich die Wurzeln nicht mehr durch die harte Schale kämpfen, da diese aufgeweicht ist. Auch Dahlien können vor dem Pflanzen in ein Wasserbad, wenn sie zu trocken gelagert wurden.