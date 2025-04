Frischer Spargel hat in der Regel keine feste Erntezeit. In Thüringen beginnt die Spargelsaison etwa Mitte April. Entscheidend dafür ist das Wetter und dabei vor allem die Bodentemperatur. Der Damm muss schön warm sein. Im Mai und Juni kann der Spargel am Tag bis zu 15 Zentimeter wachsen und sollte deshalb täglich geerntet werden. Am Anfang der Spargelzeit reicht es aber zwei- bis dreimal pro Woche aus. Geerntet wird traditionell bis zum Johannistag am 24. Juni. Spargel kann den ganzen Tag über gestochen werden. Optimal ist es jedoch früh und abends. Geerntet wird auch bei großen Feldern per Handarbeit.