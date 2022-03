Wer Gemüse ernten will, muss seinen Pflänzchen ausreichend Wasser geben. Das kommt natürlich aus dem Schlauch, aber auf längere Sicht sparsamer ist im Garten das Auffangen von Regenwasser beziehungsweise die Installation einer Regentonne. Mit kleinen Verbindern lassen sich auch mehrere Tonnen aus einer Quelle befüllen. An Wohnhäusern lohnt sich der Einbau eines speziellen Rohrstückes in der Regenrinne, über den Wasser nicht in die Kanalisation, sondern in die Regentonne fließt. Das funktioniert auch an Mietshäusern.

Ohne Wasser wächst im Garten kein Gemüse. Bildrechte: IMAGO / Panthermedia / Astrid08