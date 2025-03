Im Winter haben Stauden Ruhepause. Einige ziehen sich fast vollständig in den Boden zurück und sind kaum noch zu sehen. Viele Stauden sind zwar winterhart, aber eben nicht alle. Mediterrane Kräuter sollten deshalb unbedingt mit Reisig oder Laub geschützt werden.

Auch Geranien, Malven oder Salbei-Arten sind nur bedingt winterhart, sie stehen deshalb auch am besten in Kübeln, um im Winter dann an einem kühlen, hellen aber frostfreien Ort zu überwintern.