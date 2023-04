Bewuchs entfernen und hacken: Die Baumscheibe sollten Sie frei von Bewuchs halten, denn die Wiesengewächse konkurrieren mit dem Bäumchen um Wasser und Nährstoffe. Hacken Sie im März/April die Erdoberfläche grob auf, damit das Wasser besser in den Boden eindringen kann. Im Mai/Juni sollten Sie die Hackaktion wiederholen.

Gießen: In trockenen Frühjahren, wie sie in den letzten Jahren häufig vorkamen, sollten Sie die Jungbäume gießen. Die Menge hängt vom Boden ab. Bei einem sandigen Boden, der schlecht das Wasser hält, empfiehlt Obstbauer Johannes Köhler ein Mal pro Woche 40 Liter pro Baum zu gießen. Bei einem Lehmboden genügen 60 Liter pro Baum alle zehn bis 14 Tage.

Verbisschutz kontrollieren: Wer seine Streuobstwiese von Schafen oder Rindern beweiden lässt oder wessen Grundstück nicht eingezäunt ist, sollte die Jungbäume unbedingt gegen Tierverbiss schützen. Auch Rehe oder Hasen tun sich gern an der zarten Rinde junger Bäume gütlich. Schauen Sie, ob der Verbissschutz den Winter gut überstanden hat und bessern Sie ihn wenn nötig aus.

Gießen: In trockenen Sommern ist das Gießen der jungen Bäume das A und O. Orientieren Sie sich an den für das Frühjahr genannten Wassergaben. In sehr trockenen Jahren brauchen die Bäume noch mehr Wasser.