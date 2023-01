Was gilt überhaupt als Streuobstwiese? Dazu gibt es keine bundesweit einheitliche Regelung. In Thüringen müssen auf einer Streuobstwiese mindestens zehn starkwüchsige, hochstämmige und großkronige Obstbäume, die in weiträumigen Abständen gepflanzt sind, wachsen. Die Streuobstwiese muss mindestens 1.500 Quadratmeter groß sein.

Eine Streuobstwiese braucht Pflege und die kostet Geld. Landschaftspflegeverbände, Agrarbetriebe und Privatpersonen können über verschiedene Programme Fördergelder zum Erhalt und zur Neuanlage von Streuobstwiesen beantragen. So unterstützt das Kulturlandschaftsprogramm (Kulap) Bauern mit einem Zuschuss zum Baumschnitt für eine Förderperiode von fünf Jahren. Das Programm Maßnahmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege in Thüringen (Nalap) fördert Baumschnitt und Neupflanzung bei Privatleuten und Vereinen.

Da es in vielen Bundesländern noch an solchen konkreten Förderprogrammen sowie an einer Vereinheitlichung der Grundlagen zur Pflege von Streuobstwiesen fehlt, organisierte der FAbL im November 2022 zusammen mit dem Thüringer Umweltministerium erstmals einen Streuobstwiesenkongress in Erfurt. Ziel war, den Thüringer Ansatz über die Landesgrenzen hinaus bekannt zu machen und Akteure in diesem Bereich - Behördenmitarbeiter, Landschaftspfleger, Naturschützer, Bauern und weitere Interessierte - miteinander zu vernetzen.