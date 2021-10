Unwetter im Herbst Nach dem Sturm: Soforthilfe für den Garten

Bildrechte: MDR/Daniela Dufft

Sturm "Ignaz" hat gewütet: Entwurzelte Bäume, herabgefallene Äste und umhergeschleuderte Gegenstände sind nicht nur in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen seine Bilanz. Doch was ist nach einem solchem Sturm in meinem Garten zu tun? Welche Maßnahmen sind wichtig? Welche lebensrettend?