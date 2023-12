Der Braunbrustigel (Erinaceus europaeus) wurde von der Deutschen Wildtierstiftung zum Wildtier des Jahres gewählt. Der Igel? Igel gibt es doch überall, so scheint es. Doch das täuscht. Langsam aber stetig werden es immer weniger. Längst wird der Igel auf der Roten Liste der Säugetiere Deutschlands in der Kategorie "Vorwarnliste" geführt. Grund sind vor allem die veränderten Bedingungen. In ländlichen Gebieten fehlt Igeln häufig der richtige Lebensraum. Deshalb siedeln mittlerweile viele Igel in Städten. Dort finden sie bessere Bedingungen. Gärtner und Gärtnerinnen können ihren Garten so gestalten, dass Igel sich wohlfühlen. Dazu brauchen sie nicht viel tun: ein Loch im Zaun, ein paar unaufgeräumte Ecken im Garten, vielleicht eine Hecke oder eine Benjeshecke.