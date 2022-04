Im Supermarkt gibt es meist die selben Tomaten: Rot, rund, mittelgroß oder klein als Snacktomate. Doch in der Natur gibt es Tomaten in zahlreichen weiteren Farben, Formen und Geschmacksrichtungen. Wer sich davon überzeugen lassen möchte, kann auf Saatgutbörsen, im Gartenfachgeschäft oder im Internet Tomatensamen kaufen und selber aufziehen. Inzwischen gibt es in der Nähe von Chemnitz sogar eine Saatgut-Bibliothek, in der man Saaten leihen und nachgezogene Saaten wieder zurück geben kann.