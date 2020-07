Mit Beginn der Urlaubszeit im Sommer stellt sich die Frage: Wer gießt die Pflanzen auf Balkon und Terrasse? Viele bitten Nachbarn, Verwandte oder Freunde um Hilfe. Doch was tun, wenn der Helfer selbst auf Reisen geht oder nur wenig Zeit zum Gießen hat? Mit diesen drei Tricks bei der Bewässerung lassen sich Blumen und Sträucher in Töpfen oder Kübeln über einige heiße Tage bringen. Uwe Schachschal vom egapark in Erfurt hat für den MDR Garten verschiedene Ideen getestet, um Pflanzen vor dem Tod durch Vertrocknung zu bewahren.

Damit die PET-Flasche nicht umkippt, kann sie am Stamm der Kübelpflanze festgebunden werden. Bildrechte: MDR/Ulrike Kaliner

In den Deckel einer leeren Plastik-Getränkeflasche wird eine kleine Öffnung geschnitten oder gebohrt. Dazu können ein scharfes Messer, eine Bohrmaschine oder eine Schere verwendet werden. Mit Wasser gefüllt und zugedreht, kommt die Flasche mit dem Deckel nach unten in die Erde. Sie sollte nah bei der Pflanze stecken und gesichert werden, damit sie nicht umkippen oder aus dem Topf fallen kann. Dazu eignet sich zum Beispiel ein langer Nagel. Er kann neben der Öffnung durch den Deckel der Flasche getrieben werden.



Die richtige Größe des Loches im Deckel lässt sich am besten herausfinden, indem das Bewässerungssystem rechtzeitig getestet wird. Prüfen Sie mindestens eine Woche vor dem Urlaub, ob zu viel oder zu wenig Wasser aus der Flasche in die Erde abgegeben wird.