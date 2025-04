Alle Ansaaten und frisch gesetzten Pflanzen sollten Sie jetzt regelmäßig gießen. Pflanzen, die draußen im Kübel stehen, müssen ebenfalls gegossen werden; auch Immergrüne sind besonders empfindlich und brauchen jetzt Wasser. Denn zu der Trockenheit kam in den vergangenen Tagen vielerorts ein kalter Wind, der die Pflanzen zusätzlichem Stress ausgesetzt hat.

Die ersten Gemüse-Arten - wie Radieschen, Kohlrabi und Salat - sollten Sie jetzt kontinuierlich mit Wasser versorgen. Radieschen schießen sonst oder werden sehr scharf. Kohlrabi kann holzig werden und Salate welken, wenn zu wenig gegossen wird. Auch Obstbäume mit schwach wachsenden Unterlagen - das heißt kleinere Gehölze, Spindeln oder Spaliere - benötigen jetzt Wasser. Ihre kürzeren Wurzeln reichen nicht so tief in den Boden, so dass sie schneller unter Trockenheit leiden.