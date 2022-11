Statt in Erde lassen sich Stecklinge der Duftpelargonie auch in Wasser überwintern.

Statt in Erde lassen sich Stecklinge der Duftpelargonie auch in Wasser überwintern. Bildrechte: MDR/Franziska Nössig

Auch die Duftpelargonie ist zum Verzehr geeignet und gilt sogar als Heil- und Teepflanze. Winterhart ist sie leider nicht. Neben dem klassischen Eintopfen in Erde überwintert Volker Croy Duftpelargonien-Stecklinge auch einfach in Wasser.

Der Behälter oder Topf dafür sollte dunkel sein, denn sobald Licht an die Wurzeln kommt, bilden sich grüne Schlieren am Gefäß und der Steckling verfault. Wenn Sie Leitungswasser verwenden, fügen Sie am besten ein Paar Tropfen Flüssigdünger hinzu. In diesem Winterquartier bildet die Pflanze Wasserwurzeln, die sich beim Aussetzen ins Beet im kommenden Jahr dann wieder an ihre Erdumgebung gewöhnen. Etwa sechs Wochen dauert die Umstellung.