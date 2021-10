Ausgepflanzte, nicht winterharte Knollen- und Zwiebelpflanzen werden im Herbst zurückgeschnitten und mit der Grabgabel aus der Erde gehoben. Lassen Sie die Wurzelstöcke ein paar Tage abtrocknen, so dass größere Erdklumpen abfallen können. Machen Sie die Knollen oder Zwiebeln nicht ganz sauber. Anhaftende Erde kann in geringen Mengen an den Knollen und Zwiebeln bleiben. Wählen Sie für die Überwinterung nur feste, gesunde und unbeschädigte Exemplare aus. Selbst über kleine Faulstellen könnten sich in den Wintermonaten unbemerkt Pilzerkrankungen breit machen und ihre gesamten Blumenschätze vernichten.