Pflanzen in Haus und Garten überwintern

Wie lassen sich frostempfindliche Garten- und Kübelpflanzen überwintern? Was gibt es im Garten während des Winters zu beachten? Wissenswertes rund ums Winterquartier und Gärtnern in der kalten Jahreszeit finden Sie hier.