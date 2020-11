Überwinterung im Haus Kübelpflanzen auf den Winter vorbereiten

Für Kübelpflanzen ist die Überwinterung purer Stress. Deshalb sollten die Pflanzen so lange wie möglich draußen bleiben, rät Luise Radermacher von der Lehr- und Versuchsanstalt für Gartenbau in Erfurt. Auch der erste Frost schadet den meisten Pflanzen nicht. Es reicht aus, die Pflanzen vor den ersten leichten Frösten mit Laken, alten Decken oder Schilfmatten zu schützen. So können sie bis zum wirklichen Winterbeginn draußen bleiben. Nur wirklich tropischen Arten müssen schon vor den ersten Frösten reingeräumt werden. Informieren Sie sich deshalb, wie kältetolerant die eigenen Arten sind.

In den Wochen vor der Überwinterung sollten die Kübelpflanzen genau auf den Befall mit Krankheiten und Schädlingen überprüft werden. Denn sie sollten so gesund wie möglich in ihr Winterquartier einziehen. Übrigens bieten auch Gärtnereien als Dienstleistung an, Kübelpflanzen zurück zu schneiden, abzuholen und einzulagern.