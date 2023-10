Früher hatten viele Menschen noch eine Waschküche oder ein altes Toilettenhäuschen, in dem Pflanzen überwintert werden konnten. Heutzutage sind die Häuser meistens vom Keller bis zum Boden vollständig ausgebaut. Kühle Räume, in denen Pflanzen überwintern können, fehlen. Trotzdem gibt es Möglichkeiten, an die man vielleicht im ersten Moment nicht denkt.