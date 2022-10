Mit dem kompostierten Laub können Sie schon im leicht angerotteten Zustand etwas anfangen: Bauen Sie Kartoffeln darin an. Sie gedeihen nicht nur in Erde, sondern auch in angerottetem Laub von beispielsweise Ahorn oder Birke. Um im Frühjahr die Kartoffeln auf diese Art anbauen zu können, müssen Sie im Herbst einen Laubkompost anlegen. MDR Strebergärtner Oliver Richter hat es ausprobiert.