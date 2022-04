Die Tage der Eisheiligen sind unter Gärtnern bekannt. Sie sind in diesem Jahr vom 11. bis 15. Mai angesetzt. Das Wetterphänomen kann durch die hohen Temperaturen Anfang Mai erklärt werden, die mit den kühleren Temperaturen am Meer ein Tiefdruckgebiet entstehen lassen. Allerdings hat sich dieses Phänomen inzwischen eher auf die Tage nach dem 20. Mai verschoben. Nehmen Sie es also nicht ganz so genau und haben ein Auge auf die Wettervorhersagen. Vor allem sternenklare Nächte sorgen im Mai gerne für Nachtfrost.