Pflanzen Sie frostempfindliche Pflanzen wie Physalis im Herbst aus. Schneiden Sie die Physalis dafür ruhig mutig zurück. Holen Sie den Wurzelballen mit einem Spaten aus der Erde und pflanzen Sie ihn in einen Kübel um. Überwintern Sie die Physalis an einem kühlen, aber hellen Platz im Haus. Entsorgen Sie stark befallene Pflanzen.

Nehmen Schnecken in Ihrem Garten überhand, ist der Herbst eine gute Zeit, um sie los zu werden. Stellen Sie ihnen Fallen. Legen Sie dafür einige Bretter an eine schattige Stelle. Die Schnecken legen dort Eier ab. Übergießen Sie diese mit heißem Wasser oder entsorgen Sie sie im Müll. Außerdem hilft es, vorübergehend nicht zu mulchen. Wenn Sie besonders befallene Beete im Frühwinter umgraben, gelangen erwachsene Tiere und deren Eier an die Oberfläche und erfrieren.