Wer auch beim Terrarium oder der Pflanzenvitrine Geld sparen möchte, für den hat Volker Croy diesen Tipp: "Auch Terrariumpflanzen halten es kälter aus, wenn sie ausreichend Licht bekommen. Dazu die Vitrine oder das Terrarium direkt an das Fenster stellen. In dieser Zeit wachsen die Pflanzen dann nicht großartig weiter, aber auch diese können bei 12 Grad überleben."

Grundsätzlich ist Gartenfachberater Volker Croy überzeugt: "Zugluft schadet deutlich mehr als Heizungsluft oder anhaltende Kälte." Doch gerade im Winter ist Lüften in den Wohnräumen wichtig. Die Pflanzen sollten also vorher möglichst in Sicherheit und nach dem Lüften zurück an ihren Platz gebracht werden. Ein Kälteschock kann sonst dazu führen, dass die Pflanze geschwächt wird.