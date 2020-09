Exoten vor Frost schützen Zitruspflanzen überwintern: Zitronen-, Mandarinenbaum und Co.

Wir lieben Zitruspflanzen, doch die Exoten reagieren empfindlich auf Frost. Sie gehören in ein helles Winterquartier und müssen richtig gepflegt werden. Aber welche Bedingungen sollte das Winterquartier erfüllen? In der kalten Jahreszeit scheitert es meist am richtigen Wässern, am Licht, an der richtigen Temperatur und der richtigen Erde.