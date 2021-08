Jörg Krüger ist Ingenieur für Pflanzenzüchtung und Landesgartenfachberater des Landesverbandes Sachsen der Kleingärtner. Er sagt dazu: "Im Kleingartenwesen interessieren wir uns für die invasiven Neophyten in unserer Region. Daher haben die Landesverbände in ihren Rahmenkleingartenordnungen entsprechende verbindliche Regeln festgelegt. So auch in Sachsen. Die Rahmenkleingartenordnung wurde per Beschluss auf der Mitgliederversammlung des LSK von den Mitgliedsverbänden legitimiert. Die Mitgliedsverbände können in ihren Gartenordnungen weitere Einschränkungen definieren."