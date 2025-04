Im Suppengrün verleiht Knollensellerie Eintöpfen und Suppen das passende Aroma. Am intensivsten ist es in kleinen Knollen und kommt zur Geltung, wenn der Sellerie die Hauptrolle spielt, etwa als vegetarisches Schnitzel. Dafür die Knolle sorgfältig schälen, in etwa fingerdicke Scheiben schneiden und zehn Minuten in Salzwasser kochen. Anschließend abtropfen, mit Mehl, Eiern und Paniermehl panieren und in der Pfanne anbraten. Oder aber Sie garen den Sellerie in etwas Milch oder Sahne und pürieren ihn. Roh gehört er übrigens, fein geschnitten, in den klassischen Waldorfsalat zusammen mit Äpfeln und Walnüssen.