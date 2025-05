3 min

Gespinstmotten überziehen ganze Bäume und Sträuche mit ihren Gespinsten und fressen die Blätter der Bäume ab. Das schadet Bäumen und Sträuchern nicht. Doch im Obstgarten können sie zum Problem werden. Was tun?

Wenn es im Garten im Frühjahr aussieht wie an Halloween, sind Gespinstmotten am Werk. Deren Raupen spinnen sich ein sicheres Nest in Bäumen oder Sträuchern und ernähren sich von den Blättern. Sie können ganze Bäume kahl frassen. Den Bäumen schadet das nicht. Sind die Motten geschlüpft, treiben sie einfach erneut aus. Anders sieht es im Gemüsegarten aus. Ein starker Befall kann die Ernte stark beeinträchtigen. Muss man etwas tun? Und was?