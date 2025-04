Diese Schnecken sind schädlich und so kann man sie abwehren ohne sie zu töten

2 min

Nicht alle Schnecken knabbern an Salat & Co. Manche sind auch Nützlinge. Wie man Schnecken mit natürlichen Mitteln abwehren kann, statt sie mit Schneckenkorn und Co. zu töten, zeigt unser Grafikbeitrag.

