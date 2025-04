Wildblumenwiese im zweiten Standjahr wieder zum Blühen bringen

1 min

Diese Wildblumenwiese wurde im letzten Jahr neu angelegt. Jetzt treiben viele Pflanzen wieder aus, in den Lücken sollte nachgesät werden. Karin Riske vom Deutschen Gartenbaumuseum in Erfurt erklärt, was zu tun ist.



Diese Wildblumenwiese wurde im letzten Jahr neu angelegt. Jetzt treiben viele Pflanzen wieder aus, in den Lücken sollte nachgesät werden. Karin Riske vom Deutschen Gartenbaumuseum in Erfurt erklärt, was zu tun ist.