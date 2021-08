Wohin mit dem Heu? Hält man selbst keine Tiere, hat man meist keine Verwendung für das Heu. Man kann es aber an Tierhalter oder Zoos in der Nähe abgeben. Gerade in trockenen Sommern ist Heu oft Mangelware. Auf diese Weise haben alle etwas davon: Der eigene Kompost wächst nicht in den Himmel und es gibt eine sinnvolle Verwertung für das Gras Ihrer Wiese.