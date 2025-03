Vom Liegestuhl aus lassen sich die Bäume und Sträucher erstmal in Ruhe betrachten. Wie sehen sie aus? Welche Äste sollen bleiben, welche müssen weg? Was ist mit den Wasserschossern? Erst nach einer ausgiebigen Begutachtung sollten Schere und Säge an frostfreien Tagen zum Einsatz kommen. Wer sich noch nicht so gut mit dem Schnitt auskennt, kann einen Baumschnittkurs besuchen. In unserem Video gibt es eine Anleitung zum Schneiden von jungen Bäumen, aber auch zum Umgang mit lange nicht geschnitten, irgendwie verwachsenen Bäumen, wie sie in vielen Gärten stehen.