Walnüsse sind gesund. Sie enthalten hohe Mengen an Omega-3-Fettsäuren, Folsäure, Kalium und Zink. Wer einen Walnussbaum im Garten hat, hat die perfekte Zutat für Kuchen, Salate und Müsli. Und natürlich schmecken die Nüsse frisch geknackt am allerbesten.

Die Körbe mit den Walnüssen an einem trockenen, luftigen Platz aufstellen und einmal am Tag durchrütteln. So bekommen die Nüsse von allen Seiten genug Luft. Nach etwa sechs Wochen sind die Nüsse trocken und können gelagert werden. Statt in Körben, können die Nüsse auch auf Tüchern oder mehreren Lagen Papier flach ausgebreitet und getrocknet werden.