Was macht einen nachhaltigen Weihnachtsbaum aus?

Zwischen 25 und 30 Millionen Weihnachtsbäume werden in Deutschland jedes Jahr verkauft. Im Durchschnitt wächst ein Weihnachtsbaum acht bis zehn Jahre, bis er geschlagen wird.

Die meisten Weihnachtsbäume wachsen auf Plantagen, z.B. in Dänemark. Sie werden dort mit Pestiziden und künstlichem Dünger behandelt. Der Umweltverband BUND hat 2020 stichprobenartig die Nadeln von Weihnachtsbäumen untersucht. Bei zwei Dritteln der Bäume konnten Pestizide nachgewiesen werden - in einigen Fällen sogar nicht zugelassene. Diese Gifte landen dann in unseren Wohnzimmern.