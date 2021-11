Sie werden oft vergessen, wenn der Garten winterfest gemacht wird : die Werkzeuge! Dabei verdienen auch diese treuen Gartenhelfer ein bisschen Aufmerksamkeit. Zum einen, weil sie auch nach dem Winter tadellos funktionieren sollen, zum anderen weil Werkzeughygiene am Ende auch den Pflanzen nutzt. Denn dreckige Werkzeuge können Krankheitserreger oder Gifte übertragen. Grundsätzlich sollte deshalb gelten: Reinigen Sie Ihr Werkzeug - ganz besonders die Gartenschere - bevor Sie eine andere Pflanze damit bearbeiten wollen.

Zunächst entfernen Sie den groben Schmutz. Zum Reinigen eignen sich unter anderem Lappen, Topfkratzer oder Küchenschwämme mit einer rauen Seite. Bei festgebackenem Dreck können Sie nicht elektrischen Werkzeuge in warmen Wasser eine halbe Stunde lang einweichen lassen - das erleichtert die Arbeit. Sollte der Schmutz trotzdem hartnäckig sein, rücken Sie ihm mit einem nassen, sehr feinen Schleifpapier zu Leibe.

Nach dem Reinigen reiben Sie ihre Werkzeuge mit einem Tuch trocken, damit die nun folgende Desinfektion besser haften bleibt. Als Desinfektionsmittel bietet der Haushalt in der Regel kochendes Wasser oder Essigessenz an. Spiritus-Lösungen oder die durch Corona in vielen Hausapotheken vorrätigen Hand- oder Flächendesinfektionsmittel auf Alkoholbasis sind denkbare Alternativen. Egal für welche Art der Desinfektion Sie sich entscheiden, lassen Sie das Mittel etwa fünf Minuten einwirken und trocknen Sie die Werkzeuge anschließend erneut mit einem Tuch.