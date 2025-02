Die Feige, die in ihrem Kübel im Keller überwintert, hat es in diesem Jahr eilig. Schon Ende Februar schiebt sie ihre ersten hellgrünen Blätter. Auch kleine Früchte sind bereits zu sehen. Das sieht hübsch aus, ist aber leider viel zu früh. Draußen ist es für die wärmeliebende Pflanze noch zu kalt. Der Umzug ins Sommerquartier ist deshalb noch nicht möglich. Aber Blätter und Früchte brauchen Licht, um zu gedeihen.

Damit genug Licht an die Pflanze kommt, darf die Feige an schönen Tagen schon an die frische Luft. "Stellen Sie die Pflanze auf keinen Fall in die Sonne. Sonst verbrennen die Blätter", rät MDR Garten-Expertin Brigitte Goss. An einem Schattenplatz bekommt die Pflanze genügend Licht. Doch sobald das Licht schwindet und es wieder kalt wird, muss die Pflanze zurück in Keller, Garage oder Wintergarten. "Feigen sind sehr kälteempfindlich", warnt Goss.