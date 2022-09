Wer sich in seinem Kleingarten wohlfühlen will, braucht auch ein gemütliches stilles Örtchen, an dem es nicht stinkt. Das klassische, müffelnde Plumpsklo kennen viele noch von früher. Zum Glück gibt es inzwischen Alternativen, die erschwinglich sind. Der Wasserwirtschaftler und Toilettenentwickler Karsten Holzapfel hat einen klaren Favoriten: die Trockentoilette. In diesem Artikel stellen wir die verschiedenen Varianten vor.