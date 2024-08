Nach dem Ende der Badesaison darf das Poolwasser jedoch nicht einfach in den Garten abgelassen werden. Laut Paragraf 54 des Wasserhaushaltsgesetzes gilt Poolwasser nach der Benutzung als Abwasser und muss entsorgt, sprich abgepumpt und abtransportiert werden. Ein Einleiten des Badewassers in die Kanalisation ist bei Pools am Haus in der Regel kein Problem, in Kleingartenanlagen jedoch schon. Dort muss das chemisch behandelte Wasser von Entsorgungsfirmen abgepumpt werden.