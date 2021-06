Privates Badevergnügen Wie reinige ich meinen Pool?

Der Trend zum eigenen Pool im Garten oder am Haus hält weiter an. Doch wie hält man das kostbare Nass klar und sauber? Neben der klassischen Chlormethode gibt es weitere Optionen wie Aktivsauerstoff und Brom. Aber auch natürliche Filter sind eine Überlegung wert. Und was macht man mit dem Wasser am Ende der Badesaison? Kann man es vielleicht zum Wässern des Gartens nutzen?