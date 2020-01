Bei der Stunde der Wintervögel am 10. und 11. Januar 2020 haben Zehntausende die Vögel in den Gärten Deutschlands gezählt. Auch in Thüringen, Sachsen und Sachsen-Anhalt beobachteten zahlreiche Vogelfans die gefiederten Freunde. In rund 9.700 Gärten zählten die Hobby-Ornithologen in allen drei Bundesländern etwa 382.000 Vögel, wie der Naturschutzbund (Nabu) auf seinen Internetseiten mitteilt. Das sind im Durchschnitt 39,5 Vögel pro Garten. Die Zahl steht ganz im Einklang mit den bundesweiten Ergebnis: Pro Garten in Deutschland wurden im Schnitt 38 Vögel gemeldet. Im vergangenen Winter waren es in den drei Ländern allerdings noch 40,2 Vögel pro Garten. Aber den Rückgang hatten Experten erwartet, da das Wetter in diesem Winter bisher besonders mild war.

Die Daten aus inzwischen einem Jahrzehnt Stunde der Wintervögel zeigen deutlich, dass die Zahl der Vögel in den Gärten umso geringer ist, je milder und schneeärmer der Winter ist. Nabu-Bundesgeschäftsführer Leif Miller

Sperlinge, Meisen und Amseln sind häufige Gäste im Garten

Am häufigsten flatterten Haussperling, Kohlmeise, Blaumeise, Feldsperling und Amsel um die Futterstellen. Dies war in ganz Deutschland der Fall - genauso wie in Thüringen, Sachsen und Sachsen-Anhalt. Besonders der Haussperling gab Experten Grund zur Freude. Nachdem der Bestand jahrelang zurückgegangen war, steigen die Zahlen wieder an. In Thüringen wurden pro Garten in diesem Winter 8,3 Haussperlinge gezählt - 2019 waren es noch durchschnittlich 7,48. Auch in Sachsen nahmen die Bestände zu, in Sachsen-Anhalt veränderten sich die Zahlen kaum.

Haben die Amseln die Virus-Epidemie überstanden? Bildrechte: Colourbox.de Die Zahl der Amseln pro Garten sank in Sachsen von 2,53 auf 1,87 pro Garten, blieb aber in Sachsen-Anhalt und Thüringen stabil. Die Amseln hatten laut Nabu im vergangenen Jahr unter dem für diese Vögel tödlichen Usutu-Virus gelitten. Die Krankheit breitete sich zwar in dieser Saison schwächer aus, so dass die Bestände nicht weiter abnahmen. Aber die Amselpopulationen wurden auch nicht größer. Der Bestand an Kohlmeisen blieb stabil bei im Duchschnitt etwa sechs Vögeln je Garten. Bei Blaumeisen und Feldsperlingen wurden minimal weniger Tiere gemeldet - rund vier waren es pro Garten.

Immer weniger Grünfinken beobachtet

Grünfinken sind zur Zeit die Sorgenkinder der Naturschützer vom Nabu, da ihre Zahl von Jahr zu Jahr gesunken ist. Auch in Sachsen und Thüringen waren rund 20 Prozent weniger Tiere im Garten - nur noch 1,3 Vögel im Durchschnitt pro Garten, in Sachsen-Anhalt waren es immerhin 1,45 Vögel pro Garten. Vermutlich leiden die Tiere nach Angaben des Nabu unter einer Infektion mit Trichomonas. Mit diesem einzelligen Parasiten stecken sich die Grünfinken häufig an sommerlichen Futterstellen an.

Die Zahl der Eichelhäher hat sich fast verdoppelt. Bildrechte: imago/blickwinkel Ein häufigerer Gast in unseren Gärten ist mittlerweile der Eichelhäher, wie die Zählung ergab. In jedem Garten Thüringens und Sachsen-Anhalts lebt statistisch betrachtet ein Eichelhäher, in Sachsen sind es sogar ein bisschen mehr. Allerdings bewohnen nicht alle Eichelhäher, die bei der Zählung beobachtet wurden, die mitteldeutschen Gärten und Parks. Aus Nord- und Osteuropa flogen viele Tiere für den Winter ein.