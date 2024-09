3 min

Gärtnern in Weimar-Schöndorf - hier hat die "Gemüsebande" ihre Anbauflächen. Eine solidarische Landwirtschaft von Ferenc Benk und Elise Marwitz. Auf 2500 Qudratmetern bauen sie hier Gemüse an für die regionale Versorgung an. Ganz nach dem Prinzip der "Marktgärtnerei".