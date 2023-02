Pflanzen-Expertin Sonja Dümmen liebt ausgefallene Zimmerpflanzen

2 min

Sonja Dümmen liebt Zimmerpflanzen. Mit ihrem Online-Shop "Green Me Up" hat sie es sich zur Aufgabe gemacht Kunden optimal zu beraten und ihnen den Einstieg in die Welt der Pflanzen zu erleichtern.

